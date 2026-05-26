Döms för Tradera-bedrägerier – Skickade strumpor och trasor istället för iPhone

En kvinna i 50-årsåldern från Tjörn döms för tre fall av bedrägeri efter försäljningar på Tradera där köpare betalade för mobiltelefoner som aldrig levererades. Istället skickade kvinnan strumpor och trasor.

Händelserna inträffade under hösten 2023.

Enligt domen från Uddevalla tingsrätt lade kvinnan ut flera mobiltelefoner till försäljning, bland annat iPhone 13 Pro och iPhone 14 Pro Max, trots att hon, enligt åklagaren – saknade både avsikt och möjlighet att leverera telefonerna.

I ett fall skickades istället ett paket med strumpor till köparen. I ett annat fall var paketet tomt och i ett tredje skickades en trasa istället för mobiltelefonen.

De tre köparna betalade sammanlagt över 24 000 kronor för mobiltelefonerna.

Kvinnan erkände gärningarna och medgav även de skadestånd som köparna krävt.

Tingsrätten konstaterar att bedrägerierna är styrkta genom bland annat kontoutdrag, Tradera-uppgifter, paketfotografier och konversationer mellan parterna.

Straffvärdet bedömdes motsvara tre månaders fängelse, men kvinnan döms istället till villkorlig dom och 60 dagsböter á 200 kronor, totalt 12 000 kronor.

Hon ska även betala tillbaka pengarna till de drabbade köparna samt betala avgift till brottsofferfonden.