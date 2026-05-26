Tjörns kommun överklagar dom efter vårdtvist – Krävs på miljonbelopp

Tjörns kommun har beslutat att överklaga den uppmärksammade domen där kommunen dömts att betala över fem miljoner kronor i vårdkostnader efter en långvarig tvist med Västra Götalandsregionen kring ansvar för vård i hemmet.

Bakgrunden är en vårdkonflikt som rör en äldre man från Tjörn som blev kvar på Kungälvs sjukhus under nära två års tid efter att kommunen och regionen haft olika uppfattningar om vem som ansvarade för hans fortsatta vård och omsorg.

Mannen inkom till sjukhus under hösten 2021 och bedömdes senare som utskrivningsklar. Regionen ansåg då att vårdansvaret skulle tas över av kommunen, medan Tjörns kommun menade att mannen fortsatt behövde specialistvård som kommunen inte kunde erbjuda.

Tvisten slutade i tingsrätten där kommunen dömdes att betala drygt 5,3 miljoner kronor i vårdkostnader samt regionens rättegångskostnader.

Kommunen överklagar

Nu meddelar en enig socialnämnd att domen kommer att överklagas för att få ett tydligare besked om ansvarsfördelningen mellan kommun och region.

Kommunen skriver i ett pressmeddelande att man beklagar att enskilda personer drabbats av den otydliga ansvarsfördelningen och menar att frågan är viktig både för patientsäkerheten och för framtida vårdplanering i hela landet.

-Ett förtydligande behövs för att stärka patientsäkerheten, säkerställa rätt kompetens i vården i hemmet och skapa en trygg arbetsmiljö för personalen, skriver kommunen i ett pressmeddelande.