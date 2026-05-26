Kvinna åtalas för rattfylleri på E6 vid Stora Höga

En kvinna i 80-årsåldern åtalas misstänkt för rattfylleri efter en bilfärd på E6 vid Stora Höga i Stenungsund.
Händelsen inträffade i mars 2026.
Enligt åtalet ska kvinnan ha kört personbil med 0,22 promille alkohol i blodet. Gränsen för rattfylleri går vid 0,20 promille.
Åklagaren menar att kvinnan medvetet kört bilen trots alkoholpåverkan.
Kvinnan förnekar brott.
I utredningen finns bland annat analysresultat, fotografier, trafikmålsanteckningar samt kvinnans egna uppgifter som bevisning.
Ärendet har hanterats genom snabbförfarande i brottmål och åklagaren föreslår 40 dagsböter á 190 kronor, totalt 7 600 kronor.
