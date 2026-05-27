Misstanken: Man kan ha utsatt flicka för sexuellt ofredande

En man i 60-årsåldern i STO-området åtalas vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för sexuellt ofredande mot barn.

Publicerad: 27 maj 2026 14:00

Åtalet gäller tre misstänkta händelser som ska ha inträffat 2023 när målsäganden var mellan 11 och 12 år.

Mannen är åtalad för tre fall av sexuellt ofredande mot barn. Han förnekar brott.

Åklagaren har begärt att ett tidigare barnförhör med målsäganden ska spelas upp under huvudförhandlingen. Som bevisning finns även vittnesförhör och material från utredningen.

Målet ska nu prövas vid Uddevalla tingsrätt.

Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.

Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.

Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.
