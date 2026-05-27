Polis larmades om stök lägenhet – Hittade narkotika

Polisen larmades på tisdagen till en bostad på Orust efter uppgifter om gap och skrik från en lägenhet.
Larmet kom vid klockan 13.50 på tisdagen.
När polisen kom till platsen fanns flera personer i lägenheten. Situationen beskrivs som stökig, men polisen kunde inte styrka att något brott hade begåtts kopplat till något bråk i bostaden.
Däremot anträffades en mindre mängd narkotika i lägenheten som kunde knytas till en man i 35–40-årsåldern som misstänks nu för narkotikainnehav.
Narkotikan togs i beslag.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.