Döms efter fynd av narkotika och patroner

En man från Stenungsund döms för ringa narkotikabrott och brott mot vapenlagen efter en husrannsakan i södra Stenungsund. Polisen hittade både narkotika och patroner i bostaden, som mannen enligt domen befann sig ensam i.

Händelsen inträffade i mars 2026 i södra Stenungsund.

Vid husrannsakan hittade polisen cannabis, vitt pulver och tre patroner. Enligt domen låg både narkotikan och patronerna öppet i bostaden. Polisen hittade även mannens ID-kort på platsen.

Mannen har i förhör förnekat brott

Mannen invände att varken narkotikan eller patronerna var hans och att han bara vistades tillfälligt i bostaden. Tingsrätten gör dock bedömningen att invändningen är motbevisad.

Döms till dagsböter

Narkotikabrottet bedöms som ringa med hänsyn till sort och mängd. Vapenbrottet bedöms däremot inte som ringa, bland annat eftersom patronerna hittades tillsammans med narkotika och eftersom det enligt tingsrätten saknades en rimlig förklaring till innehavet.

Mannen döms till 120 dagsböter på sammanlagt 40 800 kronor.

Han ska också betala 1 000 kronor till brottsofferfonden. De beslagtagna patronerna förverkas.