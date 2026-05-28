En man från STO-området döms till ett år och sex månaders fängelse för grovt barnpornografibrott. Enligt domen handlade det om ett stort antal filer, där delar av materialet bedöms som särskilt hänsynslöst.

Mannen har erkänt gärningen.

Uddevalla tingsrätt bedömer att erkännandet, tillsammans med övrig bevisning, gör att det är utrett att han gjort sig skyldig till brottet.

Brottet bedöms som grovt eftersom det omfattar en stor mängd filer och eftersom delar av materialet enligt domen visar barn som är särskilt unga och utnyttjas på ett särskilt hänsynslöst sätt.

Dator och mobiler förverkas

Enligt domen rörde det sig om 174 barnpornografiska filer, varav 114 filmer med en sammanlagd speltid på omkring sju timmar bedömdes som särskilt hänsynslösa.

Tingsrätten beslutar också att en dator och mobiltelefoner som tagits i beslag ska förverkas.

Fängelse i ett år och sex månader

Tingsrätten anser att straffvärdet motsvarar fängelse i ett år och sex månader. Med hänsyn till brottets art och straffvärdet bedömer domstolen att någon annan påföljd än fängelse inte är aktuell.

Mannen ska även betala 1 000 kronor till brottsofferfonden.