Misstanken: Anställd förde över pengar till egna konton

En tidigare anställd på ett företag i restaurang- och turistbranschen i STO-området åtalas misstänkt för grovt bedrägeri. Enligt åtalet ska mannen ha påverkat företagets kassasystem och fört över drygt 140 000 kronor till egna bankkort.

Händelsen ska ha inträffat under sommaren 2023. Mannen var anställd vid ett företag i restaurang- och turistbranschen i STO-området.

Registrerade felaktiga återköp

Åklagaren menar att mannen, under tiden han var anställd, ska ha i kassasystemet. På så sätt ska pengar ha förts över till hans egna bankkort.

Bedrägeriet bedöms som grovt eftersom det enligt åtalet ska ha skett systematiskt, gällt ett betydande värde och eftersom mannen haft ett särskilt förtroende som anställd.

Yrkar på skadestånd

Företaget yrkar på 140 934 kronor i skadestånd till målsägande. Beloppet motsvarar enligt åtalet de pengar som ska ha förts över till mannens privata konton.

Som bevisning åberopas bland annat sammanställningar över återköp, kontoutdrag och kortuppgifter.

Mannen vidgår händelseförloppet, men förnekar brott.