Misstanken: Kvinna påverkad vid kvaddad bil

En kvinna misstänks för ringa narkotikabrott efter att polisen kontrollerat en skadad bil vid Tjörnbron under natten. Kvinnan fanns i närheten av bilen och kunde enligt polisen kopplas till fordonet, men det gick inte att styrka att hon hade kört bilen.
Larmet kom vid klockan 01.00.
Polisen kontrollerade då en bil som stod kvaddad på en ficka vid Tjörnbron. I närheten av bilen fanns en kvinna i 40–45-årsåldern.
Enligt polisen kunde kvinnan kopplas till fordonet, men det gick inte att styrka någon körning. Däremot visade hon tecken på att vara påverkad av narkotika.
Kvinnan togs med för kroppsbesiktning. Hon misstänks nu för ringa narkotikabrott, eget bruk.
