Fängelse efter misshandel och utpressningsförsök på Tjörn

En man döms till tre års fängelse efter en händelse på Tjörn där en annan man utsattes för grov misshandel, olaga frihetsberövande och försök till grov utpressning. Enligt domen ska mannen bland annat ha använt en kolsyrepistol och bundit fast målsäganden med buntband.

Händelsen inträffade i december 2025 på Tjörn.

Enligt domen hade målsäganden kommit till en stuga där den dömde mannen då vistades. De två ska tidigare ha känt varandra och umgåtts. Under vistelsen i stugan uppstod en konflikt som enligt tingsrätten ledde till att målsäganden utsattes för grovt våld.

Tingsrätten bedömer att mannen utsatte målsäganden för grov misshandel genom bland annat slag, skott med kolsyrepistol och våld med tillhygge. Målsäganden ska också ha bundits fast med buntband, vilket tingsrätten bedömer som olaga frihetsberövande.

Försök till grov utpressning

Enligt domen har mannen också försökt förmå målsäganden att betala pengar. Tingsrätten bedömer att utpressningsförsöket var grovt, bland annat eftersom det skedde i samband med våldet och frihetsberövandet.

Mannen döms även för stöld efter att ha tagit målsägandens mobiltelefon. Däremot frias han från ett åtal om grov utpressning som gällde en längre tidsperiod.

Förnekade delar av åtalet

Mannen förnekade brott i stora delar. Han erkände att han skjutit målsäganden med en kolsyrepistol, men menade att det i så fall handlade om misshandel av normalgraden. Tingsrätten gör en annan bedömning och dömer honom för grov misshandel.

Döms till tre års fängelse

Tingsrätten dömer mannen för försök till grov utpressning, grov misshandel, olaga frihetsberövande och stöld. Påföljden blir tre års fängelse.

Han ska också betala 115 000 kronor i skadestånd till målsägande. Skadeståndet gäller kränkning samt sveda och värk.

En kolsyrepistol som tagits i beslag förverkas.

En annan man döms

I samma mål döms även en annan man för egenmäktigt förfarande efter att ha tagit hand om målsägandens mobiltelefon. Påföljden för honom blir villkorlig dom och dagsböter.

Domen kan överklagas.