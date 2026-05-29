Misstanken: Körkortslös körde bil i centrum

En man misstänks för olovlig körning efter en fordonskontroll vid Stenungstorg i Stenungsund på torsdagseftermiddagen. Föraren saknade behörighet att köra bilen.
Kontrollen gjordes vid klockan 17.50 på torsdagen.
Polisen kontrollerade då en bil och dess förare vid Stenungstorg. Vid kontrollen visade det sig att föraren, en man i 25–30-årsåldern, inte hade behörighet att köra bil.
Mannen misstänks nu för olovlig körning.
