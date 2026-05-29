Nösnäselever prisas för satsning på Teknikprogrammet

Fyra elever på Nösnäsgymnasiet har prisats för sitt arbete med att öka intresset för Teknikprogrammet. Genom filmer i sociala medier har de nått ut till unga och visat upp utbildningen på ett nytt och modernt sätt.

Vinnarna är Jacob Rabacke, Ludwig Glimstedt, Leo Eriksson och Oscar Westbye. De får Bert-Inge Hogsveds pris för bästa entreprenörskap för sitt gymnasiearbete om att marknadsföra Teknikprogrammet på Nösnäsgymnasiet.

Nådde över 150 000 visningar

Eleverna har använt TikTok och andra sociala medier för att göra Teknikprogrammet mer synligt och intressant för unga.

Under projektet producerade de 22 filmer. Tillsammans fick filmerna över 150 000 visningar, 4 250 gilla-markeringar och 550 nya följare.

Arbetet belönades med 10 000 kronor, diplom och blommor.

– På Teknikcollege Stenungsund är vi mycket tacksamma för den goda samverkan vi har med näringslivet. Den ger våra elever möjlighet att utveckla sina idéer, visa vad de kan åstadkomma och få sina prestationer uppmärksammade, säger Anna Jillmyr, rektor för Teknikcollegeutbildningar på Nösnäsgymnasiet.

Entreprenörskap och framtidstro

I motiveringen lyfts elevernas innovativa och engagerande arbetssätt fram. Juryn pekar bland annat på att projektet har ökat intresset för teknikutbildning bland ungdomar och nått många människor genom moderna digitala verktyg.

Arbetet beskrivs också som ett exempel på entreprenörskap där eleverna identifierat ett samhällsbehov, utvecklat en kreativ lösning och omsatt idén i verklighet tillsammans med andra elever.

Även Svets Prydnad UF och Tessera UF uppmärksammades under prisutdelningen och fick andra- respektive tredjepris.

Delades ut på Nösnäsgymnasiet

Vinnarna ser vi (fr. v.) Ludwig Glimstedt, Leo Eriksson, Oscar Westbye och Jacob Rabacke tillsammans med Bert-Inge Hogsved.

Priset delades ut inför elever, lärare, samverkansföretag, representanter från Teknikcollegerådet och Hogia.

Bert-Inge Hogsved, grundare av Hogia, delade ut priset tillsammans med Anna Jillmyr. Verksamhetschef Niclas Brattefors hälsade välkommen.

– Entreprenörskap handlar om att skapa något som är till nytta för många människor. Därför är det så viktigt att unga får möjlighet att utveckla sina idéer och omsätta dem i praktiken. När skolan och näringslivet samverkar skapas förutsättningar för innovation, framtidstro och lösningar som kan göra verklig skillnad i samhället, säger Bert-Inge Hogsved.