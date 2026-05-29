Oj! Vilken helg!

Helgen bjuder på ett brett utbud av evenemang i STO-området – från Stora Höga-dagen och spelmaraton i Stenungsund till Havets dag i Rönnäng på Tjörn och Green Vibe Orust i Henån på Orust.

Text: Mikael Berglund

Varje vecka tar vi pulsen på STO-området inför helgen och listar ett axplock av helgens evenemang.

STENUNGSUND

36-timmars spelmaraton

Jörlandagården

Under 36 timmar fylls Jörlandagården med brädspel, rollspel, figurspel, kortspel, DIY och figurmålning. Besökare kan delta i planerade aktiviteter eller spontanspela från föreningens spelbuffé.

Stora Höga-dagen 2026

Stora Höga • Lördag 30 maj kl. 10.00–15.00

En familjedag med musik, scenprogram, MC-trialshow, cirkusshow, dansuppvisningar, ponnyridning, hoppborg, fika, matservering och bakluckeloppis. Aktiviteter sker runt om i handelsområdet och dagen avslutas med godisregn kl. 15.00.

Arrangör: Företagare i Stora Höga

Skapande verksamhet för åldrarna 6–15 år

STATIONEN i Svenshögen • Söndag 31 maj kl. 14.00–16.00

Kulturföreningen Svenshögen Station bjuder in barn och unga med kreativt intresse till skapande verksamhet.

Utställning: Ingeborg Enander

Kulturhusparken, Stenungsund

Stenungsundsfotografen Ingeborg Enander uppmärksammas med en utställning i Kulturhusparken utanför Kulturhuset Fregatten.

Fregatten Bio

Kulturhuset Fregatten

Under helgen visas flera filmer för både barn och vuxna. För mer information och biljetter, se fregattenbio.se.

Fredag 29 maj

• kl. 18.30 – Backrooms

Lördag 30 maj

• kl. 12.30 – Bamse och havets hemlighet

• kl. 14.15 – Super Mario Galaxy Filmen

• kl. 16.30 – The Mandalorian and Grogu

Söndag 31 maj

• kl. 15.45 – Operation bäver

• kl. 18.00 – Djävulen bär Prada 2

TJÖRN

Queer-kvällar

Hemligt – plats meddelas vid anmälan • Fredag 29 maj

En trygg och inkluderande mötesplats för unga mellan 13 och 19 år. Kvällen formas av deltagarna tillsammans med fokus på kreativitet, samtal och gemenskap.

Havets dag på Rönnäng

Stansviks fiskehamn, Rönnäng • Lördag 30 maj kl. 11.00–15.00

Fiskehamnen i Rönnäng fylls med aktiviteter, möten och inspiration för hela familjen i havets tecken. Dagen lyfter kusten, båtlivet, fisket och den lokala gemenskapen.

Återbruksslöjd med Farmors garage på Havets dag

Stansviks fiskehamn, Rönnäng • Lördag 30 maj kl. 11.00–15.00

Farmors garage gästar Havets dag med en kostnadsfri workshop där barn får skapa med återbruksmaterial. Temat går mot vind, vatten, fisk och hav.

Brodera din egen Patch

Egnahemsfabriken, Hjälteby • Lördag 30 maj kl. 11.00–16.00

Klara Albertsson håller workshop där deltagarna får prova att brodera egna märken till väska, jacka eller andra plagg.

Musikgruppen Framed uppträder i parken!

Runes Rhododendronpark, Hjälteby • Söndag 31 maj kl. 18.30

Musikgruppen Framed gästar Runes Rhododendronpark med en bred repertoar från Elvis och Sven-Ingvars till country och rock.

Utställning: Thomas Nilsson

Konstrummet, biblioteket i Skärhamn

Thomas Nilsson visar arbeten där hantverksmässiga trycktekniker och minnen från platser och miljöer möts i bild.

Öppen ateljé: Monica Nilsson & Eva Dijner

Fårhuset, Sundsby Säteri

Monica Nilsson visar våt- och nåltovat ullhantverk med motiv från hav och natur. Eva Dijner bidrar med vävda bomullsmattor i varierade tekniker.

Utställning: Asger Jorn & Per Kirkeby

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn

Nordiska Akvarellmuseet visar en omfattande utställning med akvareller och teckningar av de danska konstnärerna Asger Jorn och Per Kirkeby.

Utställning: Lars Lerin

Nordiska Akvarellmuseet, Skärhamn

Under sommaren visas verk ur museets samling av Lars Lerin i Samlingssalen på Nordiska Akvarellmuseet.

Skulptur i Pilane 2026

Pilane

Skulptur i Pilane firar 20 år och bjuder på en konstsommar i kulturlandskapet med årets utställning Sculptural Landscape.

ORUST

Green Run – Spring för havet

Småholmarnas parkering, Henån • Lördag 30 maj kl. 09.30–10.00

Barn upp till 12 år springer ett cirka en kilometer långt lopp genom centrala Henån. Målgången sker vid Henåns Glassbar och loppet är en del av Green Vibe Orust.

Green Vibe Orust

Hamntorget, Henån • Lördag 30 maj kl. 11.00–15.00

Henån fylls med lokal mat, hantverk, musik, aktiviteter och folkfest när Green Vibe Orust återvänder. På området finns bland annat barnaktiviteter, marknad, food court och bakluckeloppis.

Lajvworkshop för dig 12 – 25 år

Kulturhuset Kajutan, Henån • Lördag 30 maj kl. 11.00–16.00

Orust Unga Teaterförening arrangerar workshop inför ett kommande lajv sommaren 2026. Deltagarna får lära sig mer om hur ett lajv arrangeras.

Fantastiska SÖCKEN kommer till Fatabur!

Fatabur, Kåröd, Stillingsön • Lördag 30 maj kl. 18.00

SÖCKEN gästar Fatabur för en kväll med nära, varm och eftertänksam musik. Kvällen bjuder på buffé, levande musik och stämning.

Arvid Nero till Slussens Pensionat

Slussens Pensionat, Slussen

Arvid Nero gästar Slussens Pensionat med musik under helgen.

Föreningsdag i Svanesund 2026

Svanesund• Söndag 31 maj kl. 10.00–15.00

Föreningsdag i Svanesund med lokala föreningar och aktiviteter för besökare. 18 föreningar på plats – Sjöräddningen och Räddningstjänsten tillsammans med bildningförbund visar upp sitt utbud. Massvis med prova-på-aktiviteter som att kasta hästsko, hoppa käpphäst, sparka boll, prova disqgolf, prova på segling, prova på att prickkasta med haspelspö och mycket mer

Uppgifter är hämtade från kommunernas officiella evenemangskalendrar och bygger på ett urval av helgens evenemang. Reservation för eventuella fel och ändringar i programmet. För frågor om arrangemangen hänvisar vi till respektive arrangör.