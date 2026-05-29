Passerade kassan utan att betala på Göksäter

En man misstänks för ringa stöld efter en händelse på varuhuset Göksäter på torsdagen. Enligt anmälan ska mannen ha passerat sista betalningsmöjlighet med varor
Händelsen inträffade vid klockan 11:10 på torsdagen.
En butikskontrollant uppmärksammade att en man passerade sista betalningsmöjlighet utan att betala för varor. Polis kallades till platsen.
Mannen, som är i 65–70-årsåldern, hördes av polis på plats. Polisen tog också uppgifter som nu ligger till grund för en anmälan om ringa stöld.
Värdet på varorna uppgår till 160 kronor.
