Stök på HVB-hem – Polis utreder olaga hot och misshandel

Polisen larmades på söndagen till ett HVB-hem i Jörlanda i södra Stenungsund efter uppgifter om stök, misshandel och olaga hot. Flera polispatruller var på plats.
Larmet kom vid 15-tiden på söndagen.
Enligt uppgifter till NYHETERsto ska minst tre målade polisbilar samt civila poliser ha varit på plats vid boendet.
Händelsen ska ha utspelat sig inne på boendet och inte utanför.
-Det ska handla om fyra killar som varit inblandade i stöket som var riktat mot personalen. Det är ännu oklart om samtliga är misstänkta för brott, uppger vakthavande befäl vid Polisen region Väst till NYHETERsto.
Ingen person ska ha behövt akut vård på plats.
-Ärendet fortfarande pågående och anmälan är ännu inte skriven. Polisen utreder händelsen som misshandel och olaga hot, uppgav polisens vakthavande befäl vid 18-tiden.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.