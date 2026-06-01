Fritidsbyrå i Föreningen Svanesund regi får nära en halv miljon i stöd från Leader Bohuslän

Föreningen Svanesund får 424 000 kronor i stöd från Leader Bohuslän för att utveckla en ny Fritidsbyrå i Svanesund. Satsningen ska samla information om arrangemang, aktiviteter och fritidsmöjligheter på en gemensam plats – och göra det lättare för både boende, deltidsboende och besökare att hitta vad som händer i området.

Projektet är ett av tre nya Leaderprojekt i Bohuslän som tillsammans beviljas 1,684 miljoner kronor. Projekten finns i Orust, Kungälv och Sotenäs kommun och ska på olika sätt bidra till ett mer hållbart, attraktivt och livskraftigt Bohuslän.

Fritidsbyrå i Svanesund

Orustprojektet har namnet ”Fritidsbyrån – med fler lådor än en turistbyrå” och drivs av Föreningen Svanesund.

Tanken är att skapa en samlingsplats för allt som händer i Svanesund – från föreningsliv och arrangemang till andra fritidsmöjligheter. Föreningen driver sedan tidigare en second hand-butik och vill nu komplettera den med en mötesplats där information kan samlas och delas vidare.

En del av projektet handlar också om att investera i en digital skylt vid infarten till Svanesund. Där ska aktuella händelser i kommunen kunna visas för passerande bilister.

Vill visa vad Svanesund har att erbjuda

Syftet är att locka fler besökare och nya invånare genom att visa upp utbudet i samhället. Projektet riktar sig även till deltidsboende, som kan ha svårare att hitta information om vad som händer lokalt.

Även föreningar ska kunna ha nytta av Fritidsbyrån. Genom att samla information på en gemensam plats kan föreningslivet nå både medlemmar och allmänhet på ett tydligare sätt.

I underlaget lyfts Svanesunds långa historia av sammanhållning fram. Med projektet vill Föreningen Svanesund bygga vidare på den gemenskapen och bjuda in fler att ta del av den.

Tre projekt får stöd i Bohuslän

Utöver projektet i Svanesund får även två andra projekt stöd. I Sotenäs handlar det om Stenens Hus och arbetet med att lyfta kulturvärdet i granitlandskapet. Det projektet får 680 000 kronor.

I Kungälv får projektet ”Aktiv Fritid för Alla” 580 000 kronor. Där vill kommunen tillsammans med föreningsliv och civilsamhälle skapa bättre tillgång till aktiviteter och sportutrustning, framför allt för barn och unga.