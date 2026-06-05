Misstanken: Drack öl och körde iväg på moped

En man i 50–60-årsåldern misstänks för rattfylleri efter att ha kört iväg på moped i Skärhamn på torsdagen. Polisen fick samtal om att mannen druckit alkohol innan han lämnade platsen.

Det var vid 16-tiden på torsdagen som polisen fick samtal om händelsen i Skärhamn.

Polisen fick uppgifter om att mannen druckit alkohol och därefter kört iväg på moped.

Polisen kunde hitta mannen och han fick blåsa i polisens sållningsinstrument. Provet gav positivt utslag och mannen fick följa med för bevisprovtagning.

Mannen misstänks nu för rattfylleri. En anmälan är skriven.