Misstanken: Drack öl och körde iväg på moped

En man i 50–60-årsåldern misstänks för rattfylleri efter att ha kört iväg på moped i Skärhamn på torsdagen. Polisen fick samtal om att mannen druckit alkohol innan han lämnade platsen.
Det var vid 16-tiden på torsdagen som polisen fick samtal om händelsen i Skärhamn.
Polisen fick uppgifter om att mannen druckit alkohol och därefter kört iväg på moped.
Polisen kunde hitta mannen och han fick blåsa i polisens sållningsinstrument. Provet gav positivt utslag och mannen fick följa med för bevisprovtagning.
Mannen misstänks nu för rattfylleri. En anmälan är skriven.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.