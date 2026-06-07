Plotter, GPS och navigationsutrustning – Flera stölder från båtar

Flera båtägare på Tjörn har den senaste tiden drabbats av stölder av plottrar, GPS och annan navigationsutrustning. Anmälningar har kommit in från bland annat Skärhamn och Kyrkesund.

Text: Mikael Berglund Dela

Stölderna sker under försäsongen, när många båtar ligger i hamn men inte alltid ses till varje dag. Det är inte heller lika mycket aktivitet i hamnarna och många har inte heller kommit igång med nattliga hamnvakter.

Navigationsutrustning stjäls

NYHETERsto har tidigare rapporterat om återkommande stölder av båtmotorer, växelhus, GPS-utrustning och andra båttillbehör längs västkusten.

Nu handlar det om utrustning som ofta är både dyr och lätt att bära med sig. För båtägaren kan stölderna innebära resurskrävande tid med försäkringsbolagen, stora kostnader och problem när båtsäsongen ska komma igång.

Uppmaning till båtägare

Båtägare uppmanas att titta till sina båtar oftare, ta bort lös elektronik när båten lämnas och dokumentera utrustning med bilder och serienummer.

Många hamnar är redan med i Polisen Båtsamverkan, men det kan också vara bra att prata ihop sig med andra i hamnen och vara uppmärksam på personer som rör sig vid båtar och bryggor på ovanliga tider.