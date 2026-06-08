Knivman döms till fängelse efter hot och skadegörelse

En man från Stenungsund döms till fängelse i ett år och sex månader efter en händelse i ett bostadsområde i Stenungsund i april. Mannen döms bland annat för grovt hemfridsbrott, grovt olaga hot, ofredande, skadegörelse och ringa narkotikabrott.

NYHETERsto har tidigare skrivit om åtalet, där mannen misstänktes för flera grova brott efter att ha tagit sig in i en bostad, hotat en kvinna med kniv och krossat en bilruta.

Nu har Uddevalla tingsrätt meddelat dom.

Tog sig in i bostad

Enligt domen hade mannen och en av de drabbade tidigare haft en relation. De hade separerat kort före händelsen.

Tidigt på morgonen krossades ett fönster till bostaden. Senare samma dag tog sig mannen åter in i bostaden genom att krossa fönsterrutor. Inne i bostaden förstördes bland annat tv-apparater, en spegel och möbler.

Hotade med kniv

När kvinnan kom hem stod mannen i bostaden. Enligt domen tog han upp en kniv och gick mot henne.

Kvinnan flydde från bostaden och satte sig i en bil. Mannen följde efter och bilens bakruta krossades med en hammare när hon försökte lämna området.

Mannen har erkänt gärningarna, men motsatt sig att vissa av brotten skulle bedömas som grova.

Fängelse och skadestånd

Tingsrätten dömer mannen till fängelse i ett år och sex månader. Han ska vara kvar i häkte tills fängelsestraffet kan verkställas.

Mannen ska också betala drygt 176 000 kronor i skadestånd till målsägande, försäkringsbolag och Stenungsundshem. Den beslagtagna kniven förverkas.