Man begärs häktad för grovt vapenbrott

En man i 25-årsåldern från Stenungsund begärs häktad misstänkt för grovt vapenbrott. Enligt häktningsframställan är misstanken på sannolika skäl.
Brottet ska enligt handlingarna ha skett i september 2025 i Stenungsunds kommun.
Mannen greps och anhölls tidigare i veckan. Han förvaras i arresten i Uddevalla i väntan på häktningsförhandling.
Åklagaren vill ha restriktioner
Åklagaren begär att mannen ska häktas eftersom det bland annat bedöms finnas risk för att han undanröjer bevis eller på annat sätt försvårar utredningen.
Det anges även risk för fortsatt brottslig verksamhet.
Åklagaren begär också tillstånd att kunna ålägga mannen restriktioner. Det handlar bland annat om begränsningar i samsittning, gemensam vistelse, besök, elektronisk kommunikation och försändelser.
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