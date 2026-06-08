Tonåring åtalas för rånet mot McDonald’s i Stenungsund

En man i övre tonåren åtalas misstänkt för rånet mot McDonald’s i Stenungsund i april. Enligt stämningsansökan ska han maskerad ha gått in på restaurangen, riktat en pistol mot personalen och krävt att få pengar.

Rånet inträffade under natten den 27 april.

NYHETERsto rapporterade då att larmet kom klockan 02.30 och att personalen tog skydd i ett angränsande rum. Ingen person skadades fysiskt och inga kunder ska ha befunnit sig i lokalen vid händelsen.

Ärendet rubricerades till en början som grovt rån.

Åtalas för rån

Enligt åtalet ska mannen ha stulit omkring 2 379 kronor i kontanter från restaurangen. Hotet ska enligt åklagaren ha framstått som trängande fara för de två personer som arbetade på restaurangen.

Mannen har varit häktad sedan i maj.

I samband med rånutredningen åtalas han även för ringa narkotikabrott. Det gäller ett mindre innehav av cannabisharts några dagar efter rånet.

Övervakningsfilm och beslag

Efter rånet genomförde polisen en teknisk undersökning och höll förhör med vittnen. Flera polispatruller deltog också i sökinsatsen, där både hundpatrull och drönare användes.

I stämningsansökan hänvisar åklagaren bland annat till larmsamtal, övervakningsfilmer, stillbilder, beslag och undersökningar av kläder och vapen. Vid husrannsakan ska polis ha hittat vapen, kläder och en väska som enligt åklagaren kan kopplas till rånet.

Åklagaren vill också att den pistol som tagits i beslag ska förverkas.

Restaurangen kräver skadestånd

Bolaget bakom restaurangen kräver 40 073 kronor i skadestånd. I summan ingår bland annat rånbytet, försäljningsförlust, personalkostnader och kostnader för psykologstöd till personal.

Mannen erkänner brott, enligt stämningsansökan.