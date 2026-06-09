JUST NU: Larm om brand i terrängen

Räddningstjänsten har larmats till en befarad brand i terrängen i Höviksnäs på Tjörn.
Larmet kom vid klockan 23.15 på tisdagskvällen gällande brand i terrängen – gräsbrand. Positionen på branden är satt bakom Häggvallsskolan och discgolfbanans hål 9.
Det är i nuläget oklart hur omfattande branden.
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