Misstänks för försäljning av cannabis

En man i övre tonåren åtalas vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för narkotikabrott i STO-området. Enligt åtalet ska han ha haft nära 147 gram cannabisharts som åklagaren menar var avsett för försäljning.

Utredningen tog fart i september 2025.

Åklagaren menar att narkotikan polisen tagit i beslag inte bara varit för eget bruk, utan att den varit avsedd att säljas vidare. Som bevisning hänvisar åklagaren bland annat till konversationer i mobiltelefon och Ipad, anteckningar om personer som ska ha handlat narkotika på kredit samt skärmdumpar från en köpares mobiltelefon.

Våg, mobil och kontanter i beslag

I samband med utredningen har polis tagit egendom i beslag. Åklagaren vill att bland annat en våg, en mobiltelefon och en pekdator ska förverkas.

Åklagaren vill även att märkeskläder, accessoarer, parfymer, kontanter och elektronik till ett uppskattat värde av 198 690 kronor ska förverkas. Enligt åklagaren är det övervägande sannolikt att egendomen kommer från brottslig verksamhet.

Bland det beslagtagna finns kontanter, märkeskläder, parfymer och elektronik.

Ekonomi granskas

Åklagaren hänvisar också till en finansiell utredning. Den ska enligt åtalet användas för att visa att kontanterna och inköpen av märkeskläder, märkesparfymer och elektronik inte kan förklaras av lagliga inkomster.

Den åtalade mannen nekar till brott.