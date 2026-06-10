Gunnar vigde sitt 100 brudpar på Käringön

Det började med ett telefonsamtal från en kompis 2017. Nu har Gunnar Arwidson nått en ny milstolpe som vigselförrättare – när han nyligen vigde sitt 100 brudpar på Käringön.

Text: Mikael Berglund Dela

Paret som fick bli nummer 100 var Gert Viebke och Tarja Johansson. Vigseln hölls vid Marys sjöbod på Käringön, på en brygga där Gunnar tidigare har vigt många par.

Från Skagen till Käringön

Historien började när vännen Stefan ringde Gunnar och berättade att han skulle gifta sig med sin norska tjej. Planen var först att vigseln skulle ske i Danmark, ute på sanddynerna i Skagen.

– Kul, får man komma?, sa jag

– Ja, du ska viga oss, berättar Gunnar Arwidson.

För att det skulle bli möjligt skickades en ansökan till Länsstyrelsen. Ärendet behandlades sedan vidare och Gunnar blev så småningom vigselförrättare i Orust kommun.

Eftersom han inte får viga par utomlands blev det i stället en riktig vigsel på Måseskär – och därefter en symbolisk ceremoni i Danmark.

Tillbaka till Käringön

Gert och Tarja träffades, som många gör nu för tiden – via internet. Senare upptäckte de att de bodde nära varandra i Askim.

Gert hade sedan tidigare en stark koppling till Käringön. För många år sedan ägde han en sjöbod med en lång brygga på nordvästra sidan av ön. När han nu återvände med Tarja blev det därför naturligt att vigseln skulle ske just där.

Mary och hennes man Stephan var vittnen vid ceremonin.

Efter vigseln firades brudparet med lunch tillsammans med barn och respektive. Firandet fortsatte sedan på Petersons krog.

Kärleksknopen är alltid med

Gunnar har en egen tradition vid sina vigslar. Han frågar alltid brudparet hur frieriet gick till.

När Gert berättade att frieriet hade skett på en vacker ö i söderhavet i solnedgången godkände Gunnar inte riktigt svaret – åtminstone inte utan en svensk komplettering.

Paret fick därför göra om frieriet med hjälp av en kärleksknop.

Kärleksknopen är en gammal sjömanssymbol. På en tamp finns två knopar som kan skjutas åt olika håll. Dras de isär blir svaret nej. Skjuts de ihop blir svaret ja.

Alla par som Gunnar viger får genomföra den varianten av frieri.

En milstolpe på bryggan

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För Gunnar blev vigseln på Käringön något extra. Det var inte bara en vacker ceremoni vid havet – det var också hans 100 vigsel.

Efter starten som vigselförrättare har det blivit många brudpar, många platser och många berättelser.

Men den här gången blev det alltså Gert och Tarja som fick skriva in sig i Gunnars egen vigselhistoria som par nummer 100.