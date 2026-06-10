Kvinna utsatt för bedrägeri – Lurades lämna ifrån sig guldsmycken

En äldre kvinna i Stenungsunds har utsatts för ett bedrägeri efter att först ha fått ett sms om en påstådd obetald faktura eller skuld. Det slutade med att en person kom till kvinnan och tog hand om hennes guldsmycken som skulle vägas.

Kvinnan, som är i 85–90-årsåldern fick ett SMS där det stod att hon hade en obetald skuld. Hon ringde upp nummret i meddelandet men blir under samtalet vilseledd att tro att hon skulle få hjälp hemma.

Person kom till bostaden

En person kom därefter hem till kvinnan. Enligt de första uppgifterna ska personen ha förmått kvinnan att lämna ifrån sig guldsmycken som påstods skulle vägas.

Personen lämnade sedan platsen med smyckena.

Polis på plats

Polis har varit på plats i bostaden och genomfört spårsäkring. En anmälan om bedrägeri är upprättad.

Polisen uppmanar samtidigt äldre och anhöriga att vara vaksamma vid sms, telefonsamtal eller hembesök där någon påstår sig vilja hjälpa till med skulder, fakturor, bankärenden eller värdesaker.