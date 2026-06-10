Per-Ivar firar tio år som låtskrivare med nytt albumet

Per Ivar firar 10 år som låtskrivare med nytt album - Foto: Peter Pousard

Singer-songwritern Per-Ivar från Stenungsund firar tio år som låtskrivare genom att släppa sitt fjärde album. Men i stället för en traditionell albumrelease väljer han att presentera de nya låtarna en i taget under sommaren.

Text: Mikael Berglund Dela

Fyra singlar har redan släppts och från den 19 juni väntar ytterligare åtta låtar. Därefter kommer en ny låt varje vecka med start på fredag och sedan fram till början av augusti.

– Att bara släppa ett album på streamingplattformarna är lite som att kasta det i ett enormt digitalt hav. Streaming bygger på låtar, inte album, säger Per-Ivar.

När samtliga låtar har släppts kommer de också att samlas på ett komplett album i den ordning de är tänkta att lyssnas på. Planen är dessutom att ge ut skivan i fysisk form.

– Det blir antingen cd eller vinyl. Det beror på allt från leveranstider till ekonomi och efterfrågan, säger han.

Tio år tillsammans i studion

Även denna gång har Per-Ivar arbetat tillsammans med musikproducenten Magnus Sjöqvist från Backamo. Med sig har de också haft flera rutinerade musiker som medverkat på inspelningarna.

– Arbetsglädjen bara ökar med varje låt och har gjort så sedan vi började samarbetet för snart tio år sedan, säger Per-Ivar.

När den sista låten släpps i augusti kommer duon att ha arbetat fram mer än 50 låtar tillsammans.

– Då är det läge att fira det med att släppa ett fysiskt album och ha ett gäng kombinerade release- och jubileumskonserter tycker jag.

Skandinaviskt vemod med amerikanska gitarrer

Att beskriva musiken är däremot inte helt enkelt, menar Per-Ivar.

– Den som hört min musik förut kommer nog känna igen sig. Det är skandinaviskt vemod med amerikanska gitarrer skulle man kunna säga, även om det dyker upp både saxofoner och dragspel här och där.

Texterna kretsar kring kärlek, livet och rättvisa.

– En sorts rapport från en medelålders man som känner och brinner lika stort som han alltid gjort.

Dottern står bakom omslaget

Omslag och bildmaterial har tagits fram av dottern Minna Östmann.

– Jag ville ha ett klassiskt singer-songwriter-omslag, så Minna gjorde en djupdykning i skivomslag från sent 60-tal till tidigt 80-tal och fångade i princip det jag sett inne i huvudet, säger Per-Ivar.

Sommarspelning i Musikviken

Någon större sommarturné blir det inte, men Per-Ivar & Vemodet kommer att spela på sommarfestivalen Musikviken i Saltkällan. Bandet går upp på scen torsdagen den 30 juli.

– Vi hoppas såklart på kanonväder. Vi hoppas också få återvända till Lilla Edet, Uddevalla och Göteborg där vi haft fina spelningar tidigare. Det hade varit fint att spräcka nollan i Trollhättan också, säger Per-Ivar.

Bandet består av Magnus Sjöqvist, Peder Jonsson, Claes Johansson och Anders Sjöling.

Sommarens låtsläpp