Rensade dödsbo – Mina hittades

En mina hittades i samband med att ett dödsbo rensades ut i Stenungsund. Polisen kontaktades och minan kunde senare transporteras bort från adressen.

Text: Mikael Berglund Dela

Det var på tisdagskvällen som polisen fick samtal från personer som rensade ut ett dödsbo. Personen som hittade föremålet kontaktade polisen för rådgivning – något som polisen beskriver som helt rätt agerat.

Efter bedömning visade det sig vara en hanteringssäker mina som kunde transporteras vidare till förvaring.

Bra att ringa polisen

-Hittar man misstänkt ammunition, sprängmedel eller andra farliga föremål att alltid kontakta polisen för rådgivning, säger Herman Engelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Man ska aldrig själv transportera misstänkta föremål till en polisstation, återvinningscentral eller annan plats.

I stället ska man ringa 114 14 och rådgöra med polisen. Vid behov kan man också skicka en bild på föremålet, så att polisen kan göra en första bedömning. Vid akut fara ska man alltid ringa 112.