Fler uppdrag i sämre väder – Ambulanshelikoptern får nytt GPS-system

Västra Götalandsregionens ambulanshelikopter får nu ett nytt GPS-baserat system som gör det möjligt att genomföra fler uppdrag även vid sämre väder. Systemet infördes under torsdagen och bygger på så kallade lågrutter mellan sjukhus i regionen.

Text: Mikael Berglund Dela

Lågrutterna är förutbestämda flygvägar som gör att ambulanshelikoptern kan flyga på låg höjd även när sikten inte är helt fri.

Ska öka säkerheten

Systemet, som man arbetat med under tre års tid, är en säkerhetshöjande åtgärd för piloterna och innebär att rutterna i förväg är kontrollerade och fastställda. Det här innebär att man kan ta fler uppdrag som vi tidigare hade behövt avstå från.

Ska ge snabbare transporter

Ambulanshelikoptern används bland annat för transporter av kritiskt sjuka patienter mellan sjukhus.

Med det nya systemet kan fler patienter transporteras snabbt även när väderförhållandena tidigare hade kunnat stoppa en flygning.

För patienter som behöver flyttas mellan sjukhus på längre avstånd kan det innebära kortare transporttid och bättre tillgång till rätt vård.

Först i Sverige

Systemet är det första i sitt slag i Sverige och har tagits fram tillsammans med leverantören Avincis.

I nuläget knyter ruttnätverket samman Sahlgrenska, Östra sjukhuset, Norra Älvsborgs länssjukhus, Skaraborgs sjukhus, Södra Älvsborgs sjukhus och Dalslands sjukhus.

Framöver ska systemet byggas ut med fler rutter och inflygningsprocedurer.