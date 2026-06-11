Bil in i räcke och ner i diket på E6

En personbil körde under torsdagsmorgonen in i ett räcke och hamnade därefter i diket på E6 vid kommungränsen Uddelvalla/Stenungsund.

Larmet kom klockan 07:59

– Enligt de första uppgifterna ska bilen först ha kört in i vägräcket innan den hamnade vid sidan av vägen i diket, uppger polisens presstalesperson Johan Håkansson till NYHETERsto.

Polis från Stenungsund är på väg till platsen. Ambulans avvaktar då det inte ska vara några personskador, initialt.

Det uppges vara mycket skräp på vägbanan efter olyckan.

Olyckan påverkade trafiken på E6 i riktning mot Göteborg under räddningsarbetet. Vid klockan 08:15 var vägen tillfälligt avstängd söderut.