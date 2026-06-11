Larm om utsläpp vid bensinmack – ”Någon form av klister”

Räddningstjänsten larmades under torsdagseftermiddagen till Cirkle K på Göteborgsvägen i Stenungsund efter uppgifter om ett utsläpp på platsen. På plats visar det sig handla om något klisteraktigt som håller ihop asfalten.
Larmet kom vid klockan 15.40.
Räddningstjänsten åker till platsen för att undersöka utsläppet och bedöma behovet av eventuell sanering
Vid larmtillfället var det oklart vilken typ av ämne det rörde sig om.
– Det är oklart vad för utsläpp, vi ska undersöka, uppger Räddningstjänsten Storgöteborg till NYHETERsto.
Någon form av klister som bilder asfalten
En stund senare kommer en uppdatering från Räddningstjänsten Storgöteborg.
-Det är något klisteraktigt som bilder ihop asfalten. Vi inväntar nu ansvarig väghållare som får ta hand om detta, uppger Räddningstjänsten Storgöteborgs ledningscentral.
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