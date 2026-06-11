Nösund får servicebutik – Öppet dygnet runt

Efterlängtad närservice är nu på väg till Nösund. Inom kort öppnar en obemannad 24/7-butik vid Nösundsgården, vilket ger både boende och besökare möjlighet att handla dagligvaror på orten.

Arbetet har kommit en bit på väg och grunden för den nya butiken är redan på plats. Nästa steg väntas bli leveransen av själva butiksmodulen, som enligt planerna ska anlända onsdagen den 17 juni.

Transport genom smala vägar

Att få den färdiga butiksmodulen på plats blir en utmaning i sig. Transporten ska ta sig genom de smala och kurviga vägarna ut mot Nösund innan byggnaden kan lyftas på plats vid Nösundsgården.

När modulen väl är på plats återstår installationer och förberedelser innan butiken kan öppna för kunder.

Så fungerar en obemannad butik

Konceptet med obemannade butiker har blivit allt vanligare på mindre orter runt om i landet där det kan vara svårt att få underlag för traditionella butiker med bemanning.

Kunderna registrerar sig i en app eller identifierar sig med BankID för att komma in i butiken. Därefter kan man handla precis som vanligt och betala sina varor digitalt.

Butikerna är normalt öppna dygnet runt, året om, vilket innebär att kunderna kan handla när det passar dem – oavsett tid på dygnet.

Sortiment för vardagen

Sortimentet brukar vara anpassat för vardagens behov med bland annat mejerivaror, bröd, pålägg, frukt och grönsaker, drycker, frysta produkter, snacks, hygienartiklar och andra dagligvaror.

Målet är att erbjuda ett närsortiment som täcker de vanligaste inköpen utan att invånarna behöver resa längre sträckor.

Viktig service för Nösund

Nösund är ett av Orusts mest välkända kustsamhällen med en lång historia som badort. Orten lockar varje år många sommarboende och besökare samtidigt som den har ett aktivt lokalsamhälle året runt.

Om allt går enligt planerna dröjer det nu inte länge innan de första kunderna kan kliva in genom dörrarna till Nösunds nya servicebutik.