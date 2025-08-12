På tisdagseftermiddagen larmades polisen till Systembolaget i Henån efter att man plockat på sig varor och försökt att lämna butiken utan att betala.

Det var strax före klockan 16 som polisen fick samtal från butiken. Personalen har genom envarsgripande tagit en man plockat på sig alkoholhaltiga drycker och passerat sista betalningsmöjlighet.

Polisen åker till butiken för identifiering och kort förhör med mannen som är i 25-årsåldern. En anmälan skrivs gällande ringa stöld.

I butiker finns kameror och bilder från den kan komma att användas som bevis.

FAKTA: Envarsgripande

Vid misstanke om snatteri, eller ringa stöld, kan en privatperson göra ett envarsgripande. Detta innebär att man får gripa den som misstänks på bar gärning eller flyende fot, under förutsättning att brottet kan ge fängelse i straffskalan. Den gripne ska sedan skyndsamt överlämnas till närmaste polis.