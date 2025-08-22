Redan innan grindarna öppnades klockan 10 på fredagen var det kö utanför och eventparkering runt Ellös blev snabbt fullt. Vackert väder, många båtar och utställare lockade många att besöka första dagen på Öppet Varv.

Uttrycket ”Orust Sailboat Show” har gått i graven och namnet Öppet Varv är en åter till vad mässan hette fram till 2021, och delar av mässan 2022-2024, och reflekterar vad folk i allmänhet har kallat mässan i årtionden.

Nu är mässan inte längre bara inriktad på segling utan både på motorbåtar och segelbåtar. Därutöver talar namnet Öppet Varv också om att Hallberg-Rassy Varv, likt som alla andra år denna helg öppnar sina portar för alla att komma och se båtbyggeri – en nik attraktion som ingen annan mässa i världen kan komma i närheten av.

Dessutom finns flertalet stora outlets, även det unikt bland båtmässor.

Nytt för i år är att också att motorbåtar välkomnas. Båtar över ca tio meter visas i vattnet, båtar under ca tio meter erbjuds att visas på trailer på land. Även begagnade segel- och motorbåtar är välkomna på mässan i år – om de ställs ut av professionella båtmäklarfirmor.

127 båtar på plats

127 båtar mellan 9-69 fot var anmälda för 2025

58 nya båtar 9-69 fot i hamnområdet, varav 30 motorbåtar och 28 segelbåtar,

21 båtar från 34 till 69 fot under nybyggnation för allmän beskådan,

30 begagnade båtar till salu,

10 båtar vid classic-bryggan

samt 8 andra intressanta båtar.

På området finns även ett food truck-området med sju olika företag och inriktningar.

2025 blir 32:a året i rad för Öppet Varv som arrangerats varje år sedan 1993.

Öppet Varv i Ellös har öppet fram til klockan 18 idag fredag, imorgon lördag väntas många besökare och man har 10-18. Söndag öppet 11-16. Det är fri entré och gratis parkering på eventparking.

