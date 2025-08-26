På tisdagsförmiddagen larmades räddningstjänsten på Orust om befarad brand i en byggnad i Kungsviken. Det uppges brinna i ett växthus som vinns ovanpå ett boningshus. .

Larmet kom klockan 11:49.

– Det ska brinna under ett växthus och inringare släcker med vattenslang i väntan på räddningstjänst som snart är framme, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Växthuset ska vara en påbyggnad uppe på ett villatak.

På plats fick räddningstjänsten snabbt kontroll på branden och det finns ingen spridningsrisk. Däremot måste man bryta upp golvet för att försäkra sig om att det inte blivit en konstruktionsbrand.

Inga personskador i samband med händelsen.

Orsaken till branden var en vattenkaraff i glas som stod intill väggen. Karaffen blev som ett förstoringsglas.

