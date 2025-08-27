På tisdagen upptäckte ett företag i Henån att man under natten haft påhälsning av tjuvar. Från lokalerna saknas en högtalare. Polisen söker nu tips och iakttagelser.

Det var på morgonen som anställda på företaget på Industrivägen i Henån upptäcker att man haft inbrott under natten. Någon ska ha tagit sig in i en verkstadslokal genom att krossa ett fönster.

Från verkstadslokalen saknas en högtalare till ett värde av 4 500 kronor. En anmälan via Polisens kontaktcenter, PKC 114 14 är skriven.

Tips och iakttagelser

-Vi är intresserade av tips och iakttagelser från platsen eller området området under natten, eller om någon vet var högtalaren finns nu. Tips kan lämnas via 114 14 eller polisens hemsida, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.