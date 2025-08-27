Miljödata, som levererar IT-system inom personal- och arbetsmiljöområdet bland annat till kommunerna i STO – har utsatts för ett cyberangrepp. Nu kan känslig information ha läckt.

Det är Orust kommun som själva går ut med informationen på sin hemsida. Även Stenungsund och Tjörns kommun använder samma system och kan också ha blivit drabbade.

-Om personuppgifter har läckt så är det mycket allvarligt. Vi är en av många kommuner i Sverige som använder systemen och vi väntar nu in leverantören Miljödata för mer information om och i så fall hur våra nuvarande och tidigare medarbetare är drabbade, säger Ann-Katrin Otinder, HR-chef på Orust kommun.

Cyberangreppet ska enligt uppgift från Miljödata ha skett lördagen den 23 augusti. Cirka 80 procent av Sveriges kommuner använder sig av Miljödatas system, där bland annat Adato och Novi ingår.

Detta är system som kommunerna använder för personalanteckningar och dokumentering vid rehabilitering. Det innebär en risk för att det är känsliga personuppgifter som har läckt.

-Just nu vet vi inte omfattningen av den cyberattack som leverantören utsatts för, och vi vill poängtera att vi i nuläget inte heller vet om någon känslig information har läckt ut. Hur lång tid det kommer ta innan vi kan börja använda systemet igen går inte heller att säga utan det är något Miljödata arbetar med, säger Ann-Katrin Otinder.

Personuppgiftsincident

Orust kommun har skickat in en anmälan om misstanke om personuppgiftsincident till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, i enlighet med gällande riktlinjer om att anmäla inom 72 timmar.

I den framgår att det finns risk för att våra medarbetares och före detta medarbetares personuppgifter har läckt i samband med angreppet på vår leverantörs IT-miljö.