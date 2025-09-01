På söndagskvällen fick en person bensinstopp på länsväg 178. Personen gick då för att hämta bensin – men tillbaka på platsen är motorcykeln borta. Polisen söker nu tips.

Brottstiden är söndag kväll mellan klockan 19:30-21:15.

Personen har fått bensinstopp med motorcykeln, en röd Suzuki – på länsväg 178 i höjd med busshållplats Kallebäcken utanför Ellös.

-För att lösa situationen går personen och hämtar bensin, men tillbaka på platsen där motorcykeln ställdes så upptäcker målsägande att den är stulen, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal till NYHETERsto

En anmälan gällande stöld av fortskaffningsmedel.

Söker tips och iakttagelser

-Om någon har sett något avvikande i området, vem som tagit motorcykeln eller kanske vet var den finns nu så tar vi tacksamt emot tips på 114 14 eller via polisens hemsida, säger Herman Egelström.