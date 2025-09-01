Orust kommun inför inom kort köttbullar och pasta varje dag som ett alternativ till dagens rätter på skolmatsedeln. Detta efter ett förslag från kommunalråd Catharina Bråkenhielm.

Skolmat är viktig för att den bidrar till elevers fysiska och psykiska välbefinnande, vilket i sin tur gynnar inlärning och koncentration.

”Det handlar om att få barnen att äta.”

-Det viktiga är att de får i sig en portion mat för att orka med skoldagen. Och vi tror att de kommer bli mer nyfikna även på den andra maten som serveras, bara genom att de kommer in i skolmatsalen, istället för att gå att gå ner till samhället och köpa bullar och godis, säger Catharina Bråkenhielm till kommunens hemsida.

Bråkenhielm tror också att grupptrycket att inte äta skolmaten kommer att minska.

-Dom som inte har pengar får ju inte i sig någonting då. Ju äldre barnen blir, ju mer kritiska till skolmaten blir de ofta, trots att vi här på Orust har en hög kvalité på skolmaten.

Förslaget kommer införas senast vecka 45 och utvärderas efter vårterminen.

Foto: Orust kommun/kollage NYHETERsto