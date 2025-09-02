På tisdagen inträffade en trafikolycka. En kvinna i 90-årsåldern med rullator uppges ha blivit påkörd vid rondellen i centrala Henån på Orust. Räddningstjänst, ambulans och även ambulanshelikoptern larmades ut initialt.

Larmet kom klockan 11:45.

-En person ska ha blivit påkörd av ett annat fordon på plats. Räddningstjänst och ambulans är på väg, uppger SOS Alarm Händelseinformation.

Även ambulanshelikoptern larmades ut initialt men kunde vända tillbaka.

Olyckan har skett på Röravägen vid rondellen i centrala Henån och hastigheten uppges varit låg.

Kvinnan med rullatorn som blivit påkörd ska ha fått byxorna klämda under fordonet, men var efter händelsen vaken och talbar och fördes med ambulans till sjukhus för kontroll och vård. Maken, som var med vid tillfället klarade sig oskadd men följde med i ambulansen.

Lyfte upp fordonet

I samband med händelsen var det mycket allmänhet på plats. Många i närheten kom till platsen efter att ha fått avisering i 112-appen. På plats fanns även personer som arbetar inom vården.

När föraren i panik försökte backa för att få loss byxorna under fordonet hindras föraren av allmänheten som istället med gemensamma krafter lyfter upp fordonet.

Misstänks för flera brott

Föraren av fordonet, som var registrerad som en A-traktor – misstänks för vårdslöshet i trafik, vållande till kroppsskada samt olovlig körning.

Fordonet togs i beslag för en teknisk undersökning.