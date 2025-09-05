Falska SMS som ser ut att vara ett VMA från SOS Alarm florerar just nu. Både SOS Alarm och polisen har gått ut med en varning.

Polisen har kännedom om att flera platser har berörts i främst polisområde Älvsborg och man allvarligt på fenomenet. Det pågår utredningsarbete kring detta med rubricering falsklarm. Fler rubriceringar kan tillkomma.

-Vi har i nuläget inga uppgifter som bekräftar varifrån dessa sms har skickats. Vi följer utvecklingen och vidtar nödvändiga åtgärder, uppger polisen.

Ett av Sveriges varningssystem

Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, är en del av Sveriges varningssystem för att varna och informera allmänheten vid fara. SOS Alarm förmedlar VMA, på uppdrag av regeringen och enligt svensk lag, i samarbete med Sveriges Radios sändningsledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, är ansvarig myndighet för VMA-systemet.

Polisen: Dubbelkolla alltid – VMA går aldrig enbart ut via SMS

-Det är viktigt att allmänheten kan lita på information som går ut via VMA. Ett VMA förmedlas aldrig enbart via sms. Med anledning av situationen, så uppmanar polisen allmänheten att dubbelkolla eventuella sms med information på krisinformation.se eller Sveriges Radio, skriver polisen på sin hemsida.