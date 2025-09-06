På lördagskvällen ska en man ha blivit slagen i ryggen av en annan man på busshållplatsen i Varekil. En anmälan är skriven.

Det var vid klockan 18:20 som polisen fick samtal om händelsen.

-En man i 55-årsåldern ska ha blivit slagen i ryggen av en annan man vid busshållplatsen i Varekil. Personen lämnar sedan platsen på cykel, säger Fredrik, Polisens Presstalesperson.

Polisen sökte i området utan resultat, men polisen har uppgifter om den misstänkte som kan vara till hjälp till i utredningen.

En anmälan gällande misshandel är skriven.