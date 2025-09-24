Under dagen pågår ett underhållsarbete på vattennätet i Mollösund. Från början var det ett mindre område som skulle drabbas av vattenavstängning – men nu utökas området.
VA-arbetet pågår fram till klockan 15, idag onsdag 24 september. Vattnet är avstängt för abonnenter inom markerat område.
Karta: Orust kommun
-Tappa upp vatten innan. Vatten finns att hämta vid norra ändan av fotbollsplan, ta med eget kärl. Missfärgat vatten kan förekomma när arbetet är avslutat, spola igenom systemet så kommer det att försvinna.
Vatten finns att hämta vid skolan på Ängsvägen.