I september kunde NYHETERsto berätta att bostadskön för unga upp till 22 år inom Boplats Väst, där Stenungsundshem AB numera ingår kunde bli avgiftsfri. Det som återstod var att kommunfullmäktige skulle klubba beslutet, vilket man nu har gjort.

Det var på torsdagen som Göteborgs kommunfullmäktige beslutade att det blir avgiftsfritt för unga att vara registrerade hos bostadsförmedlingen Boplats Väst. Fram till dess att du fyller 22 år blir det gratis att samla kötid.

I februari 2025 gick Stenungsundshem AB med i Boplats Väst bostadskö. Samtidigt infördes en avgift för att få stå i kön, 200 kronor per år. Att ha ett konto på boplats.se är dock avgiftsfritt för den som är 17 år idag. Detta utökas nu till alla som är mellan 17 och 21 år.

– Många unga lämnar kön efter att de skaffat ett konto. 45 procent i den berörda åldersgruppen väljer att lämna bostadskön inom två år. Vi tror att avgiftsbefrielsen kommer att få fler att stanna kvar, och förhoppningsvis utjämna vissa socioekonomiska skillnader. Det blir lite mindre motstånd för unga att samla ködagar, förklarar Joacim Bernvid, vd för Boplats Väst.

Boplats har haft positivt ekonomiskt resultat under flera år vilket gett möjligheten att genomföra en justering av köavgiften.

– Istället för att sänka den med några kronor per person såg vi en möjlighet att göra något bra för unga som ofta har det svårt att komma in på bostadsmarknaden, säger Joacim Bernvid.

Avgiftsförändringen gäller för alla med konto hos Boplats Väst, oavsett var du bor någonstans. Förändringen planeras träda i kraft från och med den 1 januari 2026.

Boplats Väst är en del av Boplats Göteborg AB som ägs av Göteborgs Stads koncernbolag Göteborgs Stadshus AB.

Tidigare nyhet:

Bostadskön för unga kan bli gratis