Under natten har polis och Sjöräddningssällskapet sökt efter en försvunnen person. Mannen som är från Orust ska ha varit i Stenungsund på fredagsmorgonen. Mannens segelbåt är hittad.

Det var vid klockan 01:43 som JRCC, Sjöräddningscentralen larmade ut Sjöräddningsällskapet för sök efter en segelbåt och en man som var anmäld försvunnen.

Mannen, som är i 40-årsåldern ska själv ha uppgett att han var i Stenungsund på fredagsmorgonen vid klockan 08.

Under natten har segelbåten hittats förtöjd i Stenungsund och JRCC har avslutat ärendet.

-Vi har arbetat från vid sida och gjort en del efterforskningar, uppger polisens presstalesperson.

Mannen var vid klockan 10:30 på lördagen fortfarande försvunnen, men man har inget aktivt sök. Det finns inte heller någon brottsmisstanke.