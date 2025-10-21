En äldre kvinna på Orust fick i helgen ett telefonsamtal från någon som utgav sig ringa från Swish. Man berättar att någon registrerat ett nytt nummer i kvinnans namn och ska hjälpa henne att spärra det. Under samtalet förmås kvinnan att legitimera sig och blev samtidigt av med 9 500 kronor.

Det var i söndags som en kvinna i 75-80 årsåldern fick ett telefonsamtal.

-Den som ringer utger sig ringa från Swish. Man frågar om kvinnan har registrerat ett nytt telefonnummer för Swish, vilket hon inte har gjort, berättar Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal till NYHETERsto.

Kvinnan säger att hon inte har registrerat något nytt nummer och ska då få hjälp av den som ringer att spärra detta. Under samtalet vilseleds kvinnan att starta appen, legitimera sig och blev i samband med det av med 9 500 kronor genom Swish-appen.

En anmälan gällande bedrägeri är skriven.

Nytt modus

Bedragare använder sig ofta av nya metoder för att lura folk att lämna ut BankID eller kortuppgifter, såsom falska sms och samtal.

-Det här med Swish var ett nytt modus jag inte tidigare hört talas om, så det är läge att gå ut med en varning, säger Herman Egelström.



Polisen tar varje år emot över 193 000 polisanmälningar om bedrägerier – I snitt handlar det om 22 anmälningar per timme. Under 2022 ökade antalet anmälda telefonbedrägerier med 86 procent jämfört med föregående år och brottsvinsterna i dessa brott uppgår till 619 miljoner kronor under samma period.