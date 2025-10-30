En man i 25-årsåldern på Orust begärs vid Uddevalla tingsrätt misstänkt för bland annat förberedelse till mord.

Förutom förberedelse till mord misstänks mannen för en rad brott på Orust och i Uddevalla så som misshandel, olaga hot, misshandel och skadegörelse.

När det gäller förberedelse till mord ska detta ha skett på en adress på Orust i början av oktober. Vid samma tillfälle misstänks mannen för skadegörelse och brott beträffande knivar och andra farliga föremål. Mannen är på sannolika skäl misstänkt.

Åklagare vill att mannen häktas för att det finns risk att han kan undanröja bevis samt fortsätter begå brott. Åklagare vill även att mannen åläggs restriktioner.