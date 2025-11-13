I veckan har fastighetsägare i STO-Området fått telefonsamtal om slamsugning. I samtalet påstår man att det är lag på detta och att man behöver ha tillgång till fastigheten under några timmar.

Den som vill boka en tid för slamsugning och spola ledningar. I samtalet påstår man sig ringa på uppdrag eller i samarbete med kommunen och att det är lag på slamsugning eller att rören ska spolas. Man säger att de är i området i veckan och man får sedan två dagar att välja på.

Någon sådan lag finns inte och den som bokar en tid får sedan en faktura för utfört arbete.

Samtalen kommer från ett callcenter och börjar på 010-. En snabb sökning på numret visar på många varningar.

– Det är inte förbjudet att erbjuda sina tjänster, men att påstå att man har samarbete eller att det görs på uppdrag av kommunen kan handla om bedrägeri. Detsamma gäller om man uppger sig ringa från ett företag man inte representerar.

