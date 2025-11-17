Åklagare begär en man i 45-årsåldern häktad för ett flertal brott. Mannen är bland annat misstänkt för olaga hot, misshandel och grovt brott mot knivlagen.

Det var på måndagen som häktningsframställan lämnades in till Uddevalla tingsrätt. Mannen misstänks för hot mot tjänsteman (Uddevalla), olaga hot (Tjörn), hot mot tjänsteman (Stenungsund), olaga hot och misshandel (Tjörn) samt grovt brott mot knivlagen (Stenungsund)

Flera av händelserna som mannen misstänks för har NYHETERsto tidigare skrivit om. Bland annat ett knivbråk utanför en fritidsgård på Tjörn. Två av händelserna i häktningsframställan är från i fredags där han misstänks för grovt brott mot knivlagen på järnvägsstationen i Stenungsund och samt hot mot tjänsteman på Strandvägen.

Om mannen häktas vill åklagare vill också att mannen ska beläggas med restriktioner som te x att han inte får ta emot besök, telefonsamtal, brev och samsittning.