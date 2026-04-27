Strömavbrott på delar av Orust – Hundratals drabbades

Ett strömavbrott inträffade på Orust under måndagskvällen. Över 650 abonnenter var brörda av avbrottet som mest.
Avbrottet startade klockan 21.30 och berör 661 kunder.
Personal är på plats i området för att åtgärda felet. Under tiden kan strömmen komma och gå.
Strax före klockan 00:30 har samtliga abonnenter fått sin ström tillbaka igen. Orsaken till strömavbrottet var fel på en elkabel.
Delar av området som berörs. Karta: Ellevio
Texten uppdateras!
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.